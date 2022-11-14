آلان عون: مصير "الكابيتال كونترول" غير متعلق بحضور سلامة أو غيابه

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أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون، في حديث إذاعي لـ"صوت المدى"، الى أنه "لا يمكن الجزم بما ستؤول اليه قرارات جلسات اللجان، فالموضوع مرتبط بمدى تطور مواقف الكتل، والتشريع يمكن ان يستمر من دون حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومصير الكابيتال كونترول غير متعلق بحضوره أو غيابه".

ولفت عون، الى "أننا تأخرنا كثيرا على اقرار الكابيتا كونترول، ولكن عاجلاً أم آجلاً يجب اقراره، والخلاف اليوم هو على التوقيت"، معتبراً أن "مجلس النواب هو كامل الصلاحية، ولكن التشريع يحصل بتعاون السلطات، ولا يمكن استغياب رئيس الجمهورية، لذلك نحن سنتعاطى بالكثير من الوعي مع موضوع الكهرباء لأن هذه المسألة هي مسألة حياتية".

ورأى أنه"لا يجوز ابقاء تعرفة الكهرباء كما هي، والناس دفعت ثمن الفجوة المالية، فيما كان هناك قرارا سياسيا يمنع رفع التعرفة وعودة الاستقرار الى ملف الكهرباء"، مؤكداً أن "التوافق يحتاج الى توازن الكتل الوازنة، واعتقد انه وللأسف، جلسة الخميس ستكون كسابقاتها، فبين الجلسة والجلسة لا تغيير بأي وضع اذا لن تتغير نتيجة اي جلسة".