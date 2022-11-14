رعد وبرد وريح ... اليك طقس مطلع الأسبوع

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تهطل امطار متفرقة ومتقطعة اعتبارا من الظهر، يتحول مساء الى غائم وتشتد غزارة الأمطار في المناطق الجنوبية والداخلية وتكون مترافقة ببرق ورعد . تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 2400 متر.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من بعد ظهر اليوم مع اقتراب منخفض جوي ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا وامطار ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16و 25 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية والجنوبية اعتبارا من بعد الظهر كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

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الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تهطل امطار متفرقة ومتقطعة اعتبارا من الظهر، يتحول مساء الى غائم وتشتد غزارة الأمطار في المناطق الجنوبية والداخلية وتكون مترافقة ببرق ورعد . تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 2400 متر.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية مع ضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد بخاصة فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2300 متر .

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها ليل الخميس/ الجمعة مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2300 متر.

- الحرارة على الساحل من 17 الى 25 درجة، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة، في الداخل من 10 الى 21 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية نهارا ، تتحول الى جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات مساء بسبب الضباب .

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75% .

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,09

- ساعة غروب الشمس: 16,36