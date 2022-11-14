بالفيديو... لحظة اعتقال المتورطة في تفجير اسطنبول داخل منزلها

A + A -

نشرت وسائل إعلام تركية فيديو للحظة اعتقال الأجهزة الأمنية للمتورطة في وضع القنبلة في شارع الاستقلال باسطنبول، التي أدى انفجارها إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 82.

بالفيديو... لحظة اعتقال المتورطة في تفجير اسطنبول داخل منزلهاتركيا تعتقل الشخص الذي وضع القنبلة في شارع الاستقلال وتكشف عن مصدر تلقيه أوامر التنفيذ

كما أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، اليوم الاثنين، اعتقال 46 شخصا يشتبه بعلاقتهم بالتفجير.

هذا وتم التداول بفيديو التقط للمتورطة في التفجير، وتظهر فيه وهي تركض فيما يبدو على أنها تحاول الابتعاد عن موقع وضع العبوة التي أدى انفجارها إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 82 آخرين.