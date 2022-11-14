توقيف الرأس المدبّر لعمليات سرقة سيارات ولدراجات

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أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، في بيان، أنّه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة السيارات والدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الحثيثة والمتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكّنت من رصد نشاط عصابة تقوم بتنفيذ عمليات السرقة في العديد من مناطق المتن وكسروان. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الى تحديد هوية الرأس المدبر للعصابة المذكورة، ويدعى: ر. ع. (من مواليد عام 1988، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتين عدليتين بجرم سرقة".

وأضاف: "بتاریخ 2022-10-31، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة التابعة للشعبة كمينًا محكمًا في محلة طرابلس، أوقفت بنتيجته الأخير على متن سيارته. وبتفتيشه والسيارة، ضبطت بحوزته مسدسا حربيا ومبلغا ماليا. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة ترأسه عصابة #سرقة سيارات ودراجات آلية -كان قد أوقف أفرادها بتاريخ سابق-، وأنهم نفّذوا عشرات عمليات السرقة في العديد من مناطق جبل لبنان، كما اعترف أنه كان يقوم بنقلها إلى الأراضي السورية. وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".