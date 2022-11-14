الوطن السورية: الأمم المتحدة تخفّض المساعدات المالية للاجئين سوريين في لبنان

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الوطن السورية: أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلغاء المساعدة المالية الشهرية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي التابع أيضاً للمنظمة الأممية لعائلات سورية لاجئة والمحددة بقيمة 500 ألف ليرة لبنانية (12 دولاراً ونصف) للاجئ الواحد شهرياً، لكنها أعلنت أنها سوف ستقدم مساعدة شهرية بقيمة مليون ليرة لبنانية للأسرة.

وذكر مواقع إلكترونية معارضة، أن المفوضية في لبنان وجهت رسائل نصية لمئات العائلات السورية في المخيمات اللبنانية تخبرهم فيها «بفصلهم من برنامجها الغذائي، وحرمانهم من تلقي المساعدة المالية الشهرية والمحددة بقيمة 500 ألف ليرة لبنانية (12 دولاراً ونصف) للاجئ الواحد شهرياً».

ولم توضخ المفوضية في رسائلها المعايير والشروط التي اعتمدتها في اختيار العائلات للفصل دون سواها.



وقالت في رسالتها النصية التي استهدفت فيها العوائل المشمولة بالإلغاء «صاحب رقم الملف أو الشيفرة (..).. نظرًا للاحتياجات المتزايدة للعديد من الأسر ومحدودية الموارد، ابتداءً من كانون الثاني 2023 سوف تتوقف عن تلقي المساعدة الشهرية بقيمة 500,000 ليرة لبنانية لكل فرد من أفراد الأسرة من برنامج الأغذية. بالمقابل، سوف تبدأ بتلقي مساعدة مالية شهرية بقيمة 1,000,000 ليرة لبنانية للأسرة من المفوضية».



وأضافت المفوضية في رسالتها: «سوف تتلقى رسالة نصية من المفوضية تتضمن المزيد من التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة».