عناوين الصحف ليوم الأثنين 14 تشرين الثاني 2022

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الأخبار: التغريبة الطرابلسية

الكهرباء رهينة «تحالف البخاري»



الديار: إجتماع لقوى المعارضة للدفع قدماً بمعوض والتصدّي لـ «التشريع الضرورة»

مرجعيّات تعوّل على اتصال ماكرون- ابن سلمان.. هل يحرّك المياه الرئاسيّة الراكدة ؟

البلد مفتوح على كلّ السيناريوهات مالياً... ولا سقف للدولار

نداء الوطن: مصير عون بيد عويدات... فهل يرفع "الحصانة القضائية" عنها؟

بكركي تعلن المجلس النيابي "مؤسسة فاشلة": الخلاص بالتدويل





البناء: جماعات إدلب تفجر في اسطنبول… وغارات إسرائيلية على مطار الشعيرات/ ترامب أول الخاسرين في الانتخابات الأميركية… وبايدن يحمي إدارته بأغلبية الشيوخ/ بعد فضيحة العجز عن قبول الهبة الإيرانية… مستشار ميقاتي: 10 ساعات في 10 ك 1

اللواء: تداخل محلي مُتعارض مع إطلاق الحراك الدولي - العربي لانتخاب الرئيس

قبلان يردّ على ردّ الراعي على نصرالله.. والورقة البيضاء الخميس لحماية التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر

التهار: تصعيد "حزب الله": الرئيس... من نريده!

الجمهورية: العجز المتبادل يؤخر التوافق

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