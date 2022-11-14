عناوين الصحف ليوم الأثنين 14 تشرين الثاني 2022

الأخبار: التغريبة الطرابلسية
الكهرباء رهينة «تحالف البخاري»
الديار: إجتماع لقوى المعارضة للدفع قدماً بمعوض والتصدّي لـ «التشريع الضرورة»
مرجعيّات تعوّل على اتصال ماكرون- ابن سلمان.. هل يحرّك المياه الرئاسيّة الراكدة ؟
البلد مفتوح على كلّ السيناريوهات مالياً... ولا سقف للدولار
نداء الوطن: مصير عون بيد عويدات... فهل يرفع "الحصانة القضائية" عنها؟
بكركي تعلن المجلس النيابي "مؤسسة فاشلة": الخلاص بالتدويل
البناء: جماعات إدلب تفجر في اسطنبول… وغارات إسرائيلية على مطار الشعيرات/ ترامب أول الخاسرين في الانتخابات الأميركية… وبايدن يحمي إدارته بأغلبية الشيوخ/ بعد فضيحة العجز عن قبول الهبة الإيرانية… مستشار ميقاتي: 10 ساعات في 10 ك 1
اللواء: تداخل محلي مُتعارض مع إطلاق الحراك الدولي - العربي لانتخاب الرئيس
قبلان يردّ على ردّ الراعي على نصرالله.. والورقة البيضاء الخميس لحماية التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر
التهار: تصعيد "حزب الله": الرئيس... من نريده!
الجمهورية: العجز المتبادل يؤخر التوافق
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