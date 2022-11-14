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أسرار الصحف ليوم الأثنين 14 تشرين الثاني 2022

14
NOVEMBER
2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

يقول خبراء عسكريون إن خط الانتشار الروسي عند نهر دي نيرو في مقاطعتي خيرسون و زاباروجيا في أوكرانيا يؤكد استراتيجية التموضع الآمن واعتماد التدمير الناري بدل الاشتباك المباشر وحصر المواجهة البرية في منطقة الدونباس. وهذا يعني أن خطة الحرب مبنية على مدى طويل.

 

خفايا

يتداول دبلوماسيون بسخرية كلام نائبة في أحد البرامج السياسية التلفزيونية عن رصاصة طائشة أصابت هيكل طائرة لبنانية وإيحاءها بأنها كانت مستهدفة بالرصاصة التي قال وزير الداخلية في البرنامج ذاتها أن مصدرها بعيد جداً ويضحكون على ما لحق ذلك من تغريدات مؤيديها عن وجود قناص.

 

 


نداء الوطن: خفايا

يجرى التفاوض حالياً بين عدد من المصارف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول استبدال جزء من ودائع الصندوق لديها بسندات خزينة بالليرة تحملها المصارف المذكورة، علماً أنّ السعر المعروض يوازي القيمة الاسمية لتلك السندات فيما قيمتها السوقية هي 10% من قيمتها الاسمية.

 

رعت هيئة الشراء العام عقود تلزيم بين وزارة الاشغال وبين اتحاد بلديات الضاحية لتنظيف المجاري والانهار ومن ثَمّ قام الاتحاد المذكور بتجيير العقد الى أحد المتعهدين، ما حال دون المرور بآليات قانون الشراء العام.

 

لوحظت أمس في الإحتفال الذي أقامه حزب «البعث» في عكار، مشاركة العديد من رؤساء البلديات والفاعليات التي كانت حتى الأمس القريب محسوبة على «تيار المستقبل» ما أثار موجة غضب بعض قيادات «التيار» في عكار.

 

 


اللواء: أسرار

همس
جرت إتصالات غير مباشرة بين مرشح رئاسي ومندوب عن فريق معارض، في خطوة وُصفت بأنها بداية لتدوير بعض الزوايا وتقريب وجهات النظر!


لغز
تبين أن لعنة الإنقسامات تضرب معظم كتل النواب المستقلين والتغييريين في الخيارات الرئاسية، الأمر الذي انعكس سلباً على إحتمال تحسُّن رصيد مرشح المعارضة في الجولة المقبلة!

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