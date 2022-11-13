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وزارة الخارجية دانت القصف الإسرائيلي لمطار الشعيرات: متضامنون مع سوريا

13
NOVEMBER
2022
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أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، عن ادانتها "القصف الاسرائيلي لمطار الشعيرات في سوريا، والذي أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتسبب بأضرارٍ مادية"، مشيرة إلى أنها "تبدي كامل تضامنها في هذا الإطار مع سوريا".


وأكّدت، في بيان، أن "هذه الإعتداءات تشكل انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية، وخرقاً لسيادة لبنان من خلال إنتهاك مجاله الجوي من الطائرات الحربية الاسرائيلية لتنفيذ هجومها، وتهديداً مباشراً لسلامة الملاحة المدنية في الاجواء اللبنانية، وللسلم والأمن الدوليين"، موضحة أنها "تحتفظ بحق تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فور توافر كافة المعطيات الأمنية".


وفي بيان، تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين بأحر التعازي من مصر والشعب المصري بضحايا حادث انقلاب حافلة الركاب في محافظة الدقهلية والتى ادت إلى وفاة عدد كبير من الركاب وسقوط العديد من الجرحى، مؤكدة "تضامنها وتعاطفها مع ذوي الضحايا راجية الرحمة لأرواح من سقطوا في الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

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