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الأبيض: مليون ونصف لقاح للكوليرا نحمي بهم مجتمعنا

13
NOVEMBER
2022
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أنهى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض جولته في محافظة البقاع، للاطلاع على اطلاق حملة تلقيح الكوليرا التي وصلت إلى تلقي 1200 لقاح في مبنى بلدية مجدل عنجر.

وعقد الأبيض مؤتمرا صحافيا في مبنى البلدية، بحضور الهيئات والمنظمات الدولية، رئيس دائرة أوقاف البقاع الشيخ محمد عبد الرحمن، رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، رئيس أتحاد بلديات البقاع الاوسط محمد البسط، رئيس بلدية مكسي عاطف الميس، رئيس بلدية سعدنايل حسين الشوباصي، رئيس بلدية المرج منور الجراح، رئيس بلدية عنجر وارتكس خوشيان وفاعليات تربوية، صحية واجتماعية.

وأكد الابيض أن “هدف الزيارة الأساسي هو موضوع الكوليرا”، مشيرا الى أن “المناطق التي تضررت من هذا الوباء كانت منطقة ببنين في عكار، ورأينا من خلال زيارتنا ان هذا المرض لديه قدرة غريبة على الانتشار بسبب الجفاف”.

وتحدث عن سرعة انتشار المرض وقال: “الجميع يعرف ان الكوليرا كانت فرصة لتصل الرسالة الى الجميع في مناطق اهملت لفترات من الخدمات الأساسية، وعندما وصل اللقاح خصصناه لهذه المناطق بمساعدة شركائنا”.

وشدد على “أهمية الوقاية والوعي في مجدل عنجر بفضل تعاون رئيس البلدية”، مشيرا الى ان “لقاح الكوليرا هو لقاح يؤخذ عن طريق الفم تظهر نتائجه مناعيا خلال أسبوع، وقد استهدفنا ثلاثين ألف متلق للقاح امس بعدد ل26700 لقاح وغطينا 70 بالمئة الى 80 وصولا إلى 90 بالمئة، وهذا يعكس التحية للهيئات العاملة. ونأمل خلال ثلاثة أسابيع بنشر هذا اللقاح وصولا إلى 600 الف لقاح، وهذا يوصلنا الى مجتمع مناعي”.

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