رائد خوري بعد لقاءاته في واشنطن: لا خلاص للبنان إلا بالاصلاحات المطلوبة واللازمة

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تبلّغ الوزير السابق رائد خوري، خلال زيارته الولايات المتحدة الاميركية، حيث التقى في واشنطن مسؤولين في الادارة الاميركية ومسؤولين تنفيذيين في صندوق النقد والبنك الدوليين الذين يتابعون الملف اللبناني، إصرار الصندوق على إقرار الاصلاحات وتطبيقها في مسار معالجة الانهيار.

وناقش خوري مع المسؤولين الذين التقاهم، أنه في أية خطة يعملون عليها مع الحكومة اللبنانية، يجب ان تكون حقوق المودعين مقدسة، معتبرا أن الذنب ليس ذنبهم، ولا يجب عليهم ان يدفعوا ثمن السياسات الخاطئة، الاقتصادية او المالية".

وأكد الوزير السابق أنه لمس من المسؤولين عدم سرورهم بالتقدم على مستوى الاصلاحات التي طلبوها، مشيرين إلى أن التقدم بطيء جدا ولكنهم لا يزالون مثابرين ومصرين على التعاون والتقدم في حال تجاوب الدولة اللبنانية معهم.

وشدد خوري على أن الصندوق والبنك الدوليين ينظران بكل ايجابية لعملية استخراج النفط والغاز من بحر لبنان، ولكنهما في الوقت نفسه لا يريان في هذا الامر خلاصا للبنان، معتبرين انه من دون اصلاحات وحتى مع التنقيب لن يكون هناك حل، ولا مجال للبنان الا ان يقطع بمعمودية النار، ويقوم بالاصلاحات المطلوبة واللازمة، حتى لو كان هناك أمل في الغاز والنفط.