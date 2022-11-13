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تزوجت تيفاني ترامب، أمس السبت، من الملياردير اللبناني الأصل، مايكل بولس، في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وتيفاني، 29 عاما، هي ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والممثلة مارلا مابلز، اللذين تزوجا في الفترة من 1993 إلى 1999، والأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودون جونيور، وإريك وبارون ترامب.

وتزوجت تيفاني من مايكل بولس، 25 عاما، في منتجع "Mar-a-Lago" الخاص بعائلة ترامب، مباشرة بعد مرور العاصفة الاستوائية نيكول عبر فلوريدا، وقبل 3 أيام من إعلان دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقالت مارلا مابلز لمجلة "PEOPLE": "نحن نركز على هذا الاتحاد المقدس ونرحب بالأصدقاء والعائلة المحبوبين، وليس على السياسة"، مضيفة أن العائلة اختارت المكان لأنه "يعتر منزل طفولة تيفاني والمكان الذي أتت فيه إلى العالم".

واختارت تيفاني فستان زفافها كإشارة إلى تراث عائلة بولس، حيث أوضحت والدتها "إنه حفل زفاف لبناني أمريكي، لذلك كنا سعداء للغاية لأن إيلي صعب يخلق السحر". كذلك ارتدت مارلا ثوبا من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

وتم تصميم كعكة الزوجين على غرار كعكة زفاف سيلفيا وينستوك التي يبلغ ارتفاعها 7 أقدام.

وعلى الرغم من أن دونالد ترامب كان في حالة مزاجية سيئة بعد نتائج الانتخابات النصفية، "مستاءا وصاخبا مثل الثور الهائج خلال اليومين الماضيين"، بحسب ما قاله مصدر سياسي، لكن أكدت مابلز أنه تم استغلاله في واجبات أبوية تقليدية في حفل الزفاف، بما في ذلك مرافقة نزول ابنته في الممر والمشاركة في رقصة الأب وابنته.

وتم اختيار أقرب أصدقاء تيفاني منذ الطفولة كوصيفات العروس. وساعدت إيفانكا في التحضير لليوم الكبير، حيث انضمت إلى حفل زفاف أختها الصغرى (غير الشقيقة) تيفاني وقدمت "الدعم الكامل"، وفقا لمصدر مشارك في حفل الزفاف.

ويقول المصدر: "تحدثت مارلا وتيفاني عن هذا اليوم لفترة طويلة جدا.. إنها فخورة جدا بابنتها وتشعر أنها اختارت الرجل المناسب".