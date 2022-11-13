الراعي: لا حل إلا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان

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أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى أنّه “كلّما وصلنا إلى استحقاق رئاسة الجمهورية يبدأ اختراع البدع للتحكّم بمسار انتخاب الرئيس، علماً أنّ الدستور واضح”.

وأضاف الراعي في عظة الأحد من بكركي: “يتكلّمون عن رئيسٍ توافقي والفكرة مرحّب بها شرط ألا يكونون يريدون من الحقّ باطل، فالرئيس التوافقي هو رئيس صاحب قرارات سياديّة لا يُساوم عليها، والرئيس التوافقي هو الذي يحترم الدستور ويطبّقه وليس رئيساً ضعيفاً يُدير الأزمة ويبتعد عن فتح الملفات الشائكة”.

كما شدّد على أنّ “الرئيس الذي نُريده هو رئيس على مقياس لبنان واللبنانيين يقضي على مسارات تغيير هوية لبنان… وأمام فشل مجلس النواب الذريع في انتخاب الرئيس في 5 جلسات هزليّة وتفشيل كلّ الحوارات حتى مؤتمر إعلان بعبدا، لا نجد حلاً إلا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان”.