تشكيل “خلية الإستجابة لمواجهة الكوليرا” في الضنية

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أطلقت خلية الإستجابة لمواجهة وباء “الكوليرا” في الضنية عملها في لقاء موسع عقد في قاعة المحاضرات في مقر إتحاد بلديات الضنية في بلدة بخعون، برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض ممثلا برئيس مصلحة الصحة في الشمال سعد الله صابونة، وحضور قائمقام المنية ـ الضنية جان الخولي، رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، رئيس دائرة مياه الضنية حكمت عبد العزيز، مديرة مركز بخعون الصحي التابع لاتحاد بلديات الضنية ومنسقة خلية الإستجابة الدكتورة سوزان جمال، رؤساء بلديات، ممثلين عن الصليب الأحمر اللبناني وعن جهاز الطوارئ والإغاثة في الضنية وجمعيات وهيئات المجتمع المدني ومتطوعين ولجان دعم وفاعليات وحضور.

وعرض فيلم توعوي عن مخاطر وباء الكوليرا وكيفية إنتشاره وسبل الوقاية تفادي منه ومعالجته.

وتضمن اللقاء عرضًا تحليليًا لواقع المياه في الضنية من خلال الداتا التي أعدها “مركز الضنية للمعلوماتية والإحصاء”، مبيناً الدقة في العمل ومفاجئا جميع الحضور بالعمل والجهد الكبير الذي يقوم به هذا المركز بالتعاون مع إتحاد بلديات الضنية، حيت تبين هذه المعلومات تفاصيل حول مصادر المياه من ينابيع وشبكات عامة وخاصة وآبار ارتوازية وغيرها، وأرقام كميات الاستهلاك لمياه الشرب ومياه الإستعمال المنزلي وكيفية تعقيمها في كل بلدة وبيت في المنطقة.

كما تم الإعلان أن خلية الإستجابة ستقوم من خلال المتطوعين بزيارات ميدانية إلى كل المدارس والقرى من أجل نشر ثقافة الوقاية من هذا الوباء، كما سيتم توزيع منشورات خاصة تتعلق بمواجهة الكوليرا ووضع خط ساخن (71945900) في خدمة المواطنين 24/24.