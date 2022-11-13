living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوشكيان: قلب بيروت يعود ينبض مجدّداً...بمشاركة اللبنانيين بفرح وأمل وثقة بلبنان الغد

13
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار النائب جورج بوشكيان إلى أن قلب بيروت يعود ينبض مجدّداً باستعادته استقطاب النشاطات والمهرجانات والمؤتمرات الثقافية والتربوية والاقتصادية والرياضية، وبمشاركة اللبنانيين بفرح وأمل وثقة بلبنان الغد.

وقال بوشكيان في تصريح: “ماراثون بيروت اليوم يركض فيه الشابّات والشبات بتصميم وعزم، واضعين الهموم والمشاكل وراءهم. هكذا هو اللبناني لا يلين ولا يضعف. يتطلّع دائماً الى المستقبل بروح ايجابية”، مضيفاً: “سبق الماراثون إحياء معرض لمصنّعي النبيذ اللبناني، ونشاطات أخرى في العاصمة وغيرها حيث أحيينا مهرجان التفاح، وشارك الصناعيون في معرض سيال في باريس”.

وأمل في أن تُعمّم هذه الاحتفالات في سائر المناطق، داعياً البلديات والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى الحماس والمبادرة والتحضير للمناسبات الوطنية والدينية المقبلة، سواء ذكرى عيد الاستقلال، أو عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة. فيستقبل اللبنانيون ويتآلفون مع المغتربين والسوّاح العرب والأجانب المصمّمين على قضاء اجازاتهم الشهر المقبل في لبنان. فينبض لبنان كلّه بالحياة، ويضيء اللبنانيون قلوبهم وساحاتهم وأشجارهم ببهجة الأعياد، ايماناً وفرحاً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout