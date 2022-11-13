إيران تصدر 4 مليارات دولار من السلع...الى العراق

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كشفت غرفة التجارة الإيرانية العراقية أن صادرات البلاد إلى العراق قد بلغت نحو 4 مليارات دولار من السلع في أول 7 أشهر من العام المالي الجاري (فترة 21 آذار حتى 20 تشرين الاول 2022).

وفي تصريحات لوكالة أنباء “فارس”، قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية حميد حسيني إن “التقارير تشير إلى تزايد مضطرد للصادرات الإيرانية عبر المنافذ البرية مع العراق، موضحا أن صادرات البلاد إلى العراق قد تجاوزت المتوسط الشهري البالغ 600 مليون دولار في الشهر السابع من العام المالي الجاري المنتهي في 20 تشرين الاول 2022، حيث بلغت 647 مليون دولار، ارتفاعا عن مستوى 420 مليون دولار المحقق في الشهر السابق”.

وأعرب حسيني عن توقعاته بأن يبلغ المتوسط التصديري الشهری زيادة بين 750 إلى 800 مليون دولار في الأشهر القادمة، وأن يعوض النصف الأول للعام المالي (20 آذار حتى 20 ايلول 2022) التراجع الذي شهده النصف الأول، مضيفا: “إن ترقب تشكيل الحكومة الجديدة، وتباطؤ العلاقات التجارية البينية في أيام الزيارة الأربعينية، وإلغاء إيران سعر الصرف الرسمي للسلع الأساسية، من العوامل التي أثرت في انخفاض الصادرات للعراق”.

ونوه بأن الصادرات السلعية دون احتساب الكهرباء إلى العراق كانت قد بلغت 9 مليارات دولار في العام المالي الماضي المنتهي 20 آذار 2022.