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بري: متمسك بالتوافق ولا رهان على غيره لتقصير الفراغ وانتخاب الرئيس

13
NOVEMBER
2022
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في غياب الحركة الجادة والناشطة للتقدم نحو تسريع انتخاب رئيس الجمهورية وتقصير فترة الفراغ الرئاسي، قالت مصادر مقربة من عين التينة امس لـ”الديار” ان الرئيس نبيه بري يؤكد انه على الرغم من عدم المضي في الحوار هو متمسك بوجوب تحقيق التوافق على رئيس الجمهورية في اقرب فرصة او وقت ممكن لانجاز هذا الاستحقاق.

ويرى بري ان هناك ملفات وازمات عديدة يحتاج التصدي لها الى انتظام المؤسسات الدستورية بدلاً من تكريس واطالة فترة الشغور او الفراغ في رئاسة الجمهورية. وان من بين هذه الملفات او الازمات ما تحتاج الى توافق، فكيف بالاحرى اذا كان هناك استحقاق على مستوى كبير من الاهمية مثل الاستحقاق الرئاسي؟ الا يحتاج هذا الاستحقاق الى توافق؟.

وتضيف المصادر ان بري يفتح قنوات التواصل مع الجميع، وسيبقى يراهن على الاتفاق والتوافق على انتخاب الرئيس الجديد، والمهم العمل على تقصير فترة الفراغ لان البلد لا يحتمل اطالتها.

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