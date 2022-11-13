عناوين الصحف ليوم الأحد 13 تشرين الثاني 2022

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الديار: مرحلة طرح المواصفات تمهد للمفاوضات على الاسماء... والمرشحان الابرز فرنحية وعون

السفيرة الاميركية توسع متابعة الاستحقاق... وفرنسا تبلغ: لا مرشح لنا

بري: متمسك بالتوافق ولا رهان على غيره لتقصير الفراغ وانتخاب الرئيس

النهار: مناخات تصعيدية وماكرون وبن سلمان يشدّدان على الانتخاب



الأنباء الكويتية: بكركي» لا تعارض انتخاب قائد الجيش بشرط الإجماع

تصعيد بين نصرالله والمعارضة وبري لا يتوقع انتخاب رئيس حتى آخر السنة

الشرق الأوسط: توافق بين ميقاتي وبري على صيغة في ملف الكهرباء

الوطن السورية: انسحابات عسكرية خلبية لـ«الوطني» من بعض البلدات والمدن للالتفاف على أوامر الاستخبارات التركية … اشتباكات في صفوف مرتزقة أردوغان شمالاً قبيل تشكيل «قيادة عسكرية موحدة»