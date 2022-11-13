الديار: فرنسا مع من يتفق عليه اللبنانيون ويختارونه

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كشف مصدر مطلع لـ «الديار» عن ان فرنسا جددت نصيحتها ودعوتها للاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية على لسان السفيرة في لبنان ان غريو لعدد من المسؤولين والسياسيين الذين التقتهم.

ووفقا للمصدر فان باريس لم تطرح ولم تبحث باسم اي مرشح، لا بل تجنبت الحديث مع بعض الشخصيات والنواب باسم مرشحين يمكن ان يكسبوا ثقة ودعم فرنسا.



واضاف المصدر» ليس لدى فرنسا اي مرشح لرئاسة الجمهورية، وانها ابلغت من يهمه الامر ان موقفها يتلخص بالدعوة لانتخاب رئيس في اسرع وقت، وانها مع من يتفق عليه اللبنانيون ويختارونه. مع النصح بان يتفقوا على انتخاب رئيس انقاذي يساهم في الاصلاح وليس له خصومات تحد من دوره».