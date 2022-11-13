الديار: المعطيات والمواقف لا تبشر بانتخاب رئيس في فترة قصيرة

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

المعطيات والمواقف لا تبشر بانتخاب رئيس الجمهورية في فترة قصيرة، لا بل ان المتفائلين يتحدثون عن مطلع العام الجديد موعدا لبلورة مشهد الاستحقاق الرئاسي.



وفي ظل الدوران في الحلقة المفرغة من الصعب الحديث عن مقاربة جدية يمكن ان تقصر فترة الشغور او الفراغ الرئاسي، لا سيما في غياب التوافق بين القوى والاطراف السياسية.



لكن البارز مؤخرا اعلان هذه القوى تباعا عن رؤيتها لمواصفات الرئيس الجديد، وكان اخرها ما اكد عليه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بان لا يشترى ولا يطعن المقاومة.