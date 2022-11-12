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وزير الطاقة والمياه وليد فياض يشارك في لقاء من تنظيم المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مدينة شرم الشيخ

12
NOVEMBER
2022
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شارك معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في لقاء من تنظيم المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) في مدينة شرم الشيخ في مصر، وذلك خلال اليوم الأول من حضوره مؤتمر تغير المناخ (COP27) والذي يشارك فيه كبار شخصيات قطاعات الطاقة والبيئة والمناخ في العالم.

وقد تمحور اللقاء حول مسألة إدخال تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر الى قطاع الطاقة في الدول العربية، حيث أشار الوزير فياض الى التطور المتسارع الحاصل في موضوع الطاقة المتجددة في لبنان، لا سيما خلال العامين ٢٠٢١ و٢٠٢٢ حيث بلغ سوق الطاقة الشمسية اللامركزية ١٠٠ ميغاوات خلال العام ٢٠٢١ و٢٥٠ ميغاوات خلال العام الحالي، و ذلك نتيجة الغاء الدعم العشوائي لسعر المحروقات. كذلك، عرض الوزير فياض لمضمون مشروعي القانون اللذين احالتهما الحكومة الى المجلس النيابي وهما "قانون الطاقة المتجددة الموزعة" وقانون حفظ الطاقة"، وأعلن عن التزام وزارة الطاقة والمياه متابعة العمل مع المجلس النيابي لإقرارهما بأسرع وقت ممكن. وتطرق الوزير فياض في كلمته الى قرار مجلس الوزراء إعطاء ١١ رخصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بسعة انتاج اجمالية ١٦٥ ميغاوات، متمنياً من مصارف التمويل الدولية الاستثمار في هذه المشاريع. وختم الوزير فياض مداخلته بالإعلان عن قرب فتح وزارة الطاقة والمياه المجال امام الخبراء المؤهلين للانضمام الى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي وضعت لها الوزارة الهيكلية اللازمة، وختم بالإضاءة على الحاجة الى وضع خطة عمل وطنية لتطوير سوق الهيدروجين لما له من فوائد إيجابية على المدى المتوسط والبعيد.

وكان اللقاء مناسبة للتواصل مع المديرة العامة للتعاون الدولي في وزارة الاقتصاد الألمانية بريجيت شوينك اذ يشكل موضوع الهيدروجين أولوية اساسية لألمانيا. وحرص الوزير فياض على الإضاءة على الدور البناء الذي يمكن للبنان ان يلعبه من خلال موقعه الجغرافي ودوره على مستوى البحر المتوسط.

ويستكمل الوزير فياض زيارته خلال اليومين المقبلين حيث من المتوقع ان يقابل مجموعة من الأطراف المعنية بدعم قطاع الطاقة المستدامة من مختلف أنحاء العالم.

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