وزير الزراعة: إصابات الكوليرا تزداد وحتى الآن لم يثبت أن المزروعات في لبنان ملوثة

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أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، أنه “حتى الآن لم يثبت أن المزروعات في لبنان ملوثة بالكوليرا”.

وفي حديثٍ لوكالة “سبوتنيك”، قال الحاج حسن: “يجب توصيف الحالة كما هي، لا شك أن إصابات الكوليرا تزداد يوماً بعد يوم، ونحن نتفاعل مع هذا الأمر بشكل متسارع، شكلنا لجانا في المناطق وفي المركزية، المديرية العامة في بيروت، وأيضا لدينا لجنة خاصة بين وزارة الزراعة ووزارة الصحة ونواكب عن كثب”.

وأكّد أنه “حتى الآن لم يثبت أن المزروعات في لبنان ملوثة، نحن عاكفون وشكلنا لجان في المناطق التي أعلنت وزارة الصحة أنها الأكثر تضررا، أتحدث عن عكار ومنطقة البقاع الشمالي والأوسط، حتى يصار إلى أخذ عينات عشوائية من خلال لجنة مؤلفة من محافظي المناطق ووزارتي الصحة والزراعة بالإضافة إلى البلديات والصليب الأحمر”، مشيراً إلى أن “العينات للحشائش فقط، وفيما لو ثبت أنها مصابة سيصار إلى وضع آلية للتلف وإذا لم تكن مصابة تبقى الأمور على ما هي عليه”.