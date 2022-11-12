المرابطون: الانهيار الاقتصادي الممنهج مُدار من قبل رياض سلامة.. وميقاتي يتهرّب من المسؤولية

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أصدرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي:

أصبح من المؤكد أن الولايات المتحدة الأميركية، تسعى إلى تعطيل كل المسارات، التي تؤدي إلى استعادة لبنان توازنه، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، عبر التدخل المباشر لمساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، بتصريحاتها العلنية التي تعتبر أمر عمليات مباشر لأتباعها في الداخل اللبناني لتنفيذ ما ورد في أوامرها الإعلامية المخربة.

هذا ما يعيشه اللبنانيون من خلال استمرار الانهيار الاقتصادي، الممنهج والمدار من قبل رياض سلامة، والتهرب من المسؤولية لحكومة تصريف الأعمال، ورئيسها، حيث اصبح تصريف الأعمال لهذه الحكومة انتقائياً، وعند اللزوم يتخطى حدود تصريف الأعمال إلى اتخاذ مواقف لا تمت بصلة إلى فعل مسؤولياتها الأساسية، وإطاره المحدود لإرضاء السيد الأميركي وغيره.

المستغرب عدم صدور أي بيان رفض لما ورد في التصريحات التخريبية لمساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، من قبل وزارة الخارجية اللبنانية، ولا من قبل أي جهة سياسية رسمية أخرى.

إن حركة الناصريين المستقلين-المرابطون تدعو كل أبناء الشعب اللبناني، إلى إسقاط محاولات تدمير وجودية الوطن البناني، بمنع الإخلال بالأمن الوطني اللبناني، وعبر الوقوف صفاً واحداً خلف جيشنا الوطني اللبناني وكافة الأجهزة الأمنية، والاستمرار في مواجهة طغمة الفساد والإفساد، فيدرالية المذاهب والطوائف الحاكمة بكافة الوسائل المتاحة.