المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان يعلّق على استدعاء القاضية عون: الملف سيتابع خارجياً ولن نسمح بالمسّ بالقضاة الأحرار

A + A -

علّق المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، على استدعاء المدعي العام القاضي غسان عويدات لمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بغية استجوابها نهار الاثنين المقبل بعد الشكوى التي تقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري بحقها بعد نشرها تغريدة تطرقت فيها الى موضوع التحاويل الخارجية، بالقول، "مرة جديدة تحاول المنظومة "المافياوية" في لبنان إسكات القاضية عون وهي من القضاة القلائل الذي استمروا بفتح ملفات الفساد".

وأكد المرصد الأوروبي، أنه "سيتابع هذا الملف خارجياً، علماً أنه يملك الوثائق الكافية فيه، ولن يسمح بالمسّ بالقضاة الأحرار من أجل ترهيبهم تمهيدا لإسكاتهم".