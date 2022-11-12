أمطار غزيرة وبرق ورعد بدءًا من الثلاثاء

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أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن “طقسا خريفيا مستقر نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الثلثاء حيث يتقلّب تدريجيًا تحت تأثير المنخفض الجوّي المتمركز جنوب تركيا والذي يكون مصحوبًا بكتل هوائية باردة نسبيًا ويحمل معه أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة”.

وقالت في بيان إن “معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين ١٦ و ٢٥ درجة”.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت:

قليل الغيوم اجمالاً مع استقرار بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، بينما يكون غائم جزئياً في المناطق الداخلية حيث تكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانًا خاصة جنوب شرقي البلاد مع تكوّن الضباب أحيانًا.

الأحد:

قليل الغيوم اجمالاً ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.

الإثنين:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، مع تكاثف للغيوم في المناطق الداخلية وخاصة جنوب شرقي البلاد والتي تكون مهيأة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة مع تشكل للضباب

الثلاثاء:

غائم جزئيًا مع انخفاض بدرجات الحرارة وحدوث تقلبات في الطقس نتيجة سيطرة المنخفض الجوّي وتكن الأجواء مهيأة خلال الفترة الصباحية لتساقط امطار خفيفة متفرقة، يتحوّل الطقس خلال النهار الى غائم مع تشكلّ الضباب على المرتفعات وتساقط أمطار تكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.