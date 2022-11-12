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بوحبيب يزور اليونان ويبحث في ملف النازحين السوريين ويلتقي فاعليات

12
NOVEMBER
2022
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قام وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب  بزيارة عمل الى اليونان، حيث التقى نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في حضور القائم بالاعمال بالوكالة في أثينا السفير كنج الحجل والمستشار السيدة رانيا عبدالله. بدأ الاجتماع بخلوة جمعت الوزيرين قبل أن ينضم اليهما أعضاء الوفدين.
وتم خلال الاجتماع التوقيع على اتفاق بشأن الإعفاء من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة، وعلى مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي.
وخلال اللقاء، شدد بو حبيب على الإشكالية التي يمثلها ملف النازحين السوريين وعدم امكان لبنان من الإستمرار بتحمل هذا العبء وضرورة دعم الدول الصديقة لموقف لبنان، كما شرح للجانب اليوناني جوانب إتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل والذي كان ديندياس قد هنأ الوزير بو حبيب عليه، واعتبره مثالا يحتذى به لحل نزاعات الترسيم بالإستناد الى القوانين الدولية والوساطات الفاعلة.
واستكمل البحث على مأدبة غداء أقامها ديندياس على شرف بو حبيب والوفد المرافق.
من جهة ثانية، التقى بوحبيب وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفديرالية في مملكة بلجيكا حجة لحبيب خلال عشاء في دارة السفيرة البلجيكية في اليونان شرح خلاله موقف لبنان من عدد من الملفات منها ملف الترسيم البحري وملف النازحين السوريين والموقف اللبناني من الأزمة الأوكرانية.

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