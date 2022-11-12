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بالتعاون مع بري.. التقدمي يسعى لحلقة حوارية ولو ثنائية!

12
NOVEMBER
2022
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كتبت نور نعمة في الديار :

اوضحت مصادر قيادية في التقدمي أن الحركة التي يقوم بها الحزب التقدمي الاشتراكي من خلال جولة اللقاءات والاتصالات السياسية التي يجريها رئيس الحزب وليد جنبلاط والزيارات لموفدي الحزب إنما تهدف بشكل أساسي إلى محاولة خلق حالة توافقية توصل إلى اتمام استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية ووصول رئيس قادر على التواصل مع الجميع محليا وخارجيا، وإطلاق ورشة عمل حقيقية للإصلاح وانقاذ البلاد.

وأكدت المصادر ان الاتصالات ستستمر دون كلل، لأن القناعة لدينا بأن لا مجال للخروج من الأزمة الا بالحوار الجاد الذي يقتضي خروج الجميع من حالة التمترس والانفتاح على النقاش. وشددت المصادر على أن الحوار لا بد أن يحصل، وللأسف فعلا لم يتجاوب الجميع مع الدعوة التي كان ينوي توجيهها الرئيس نبيه بري، ولكن رغم ذلك فإن المصادر تشير إلى أن التقدمي سيحاول على قدر ما يستطيع ان يخلق حركة حوارية ولو ثنائية بالتعاون مع الرئيس بري وبالتواصل مع الجميع لكي يتأمن الجو المناسب للتوافق على شخص رئيس الجمهورية الجديد، ما دام اي من الافرقاء غير قادر بمفرده على حسم وصول رئيس الجمهورية بمفرده.

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