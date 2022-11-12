عناوين الصحف ليوم السبت 12 تشرين الثاني 2022

A + A -

الأخبار

ـ صنعاء - الرياض: وقائع مفاوضات مباشرة

ـ «دكانة رياض»: 14 مليون يورو ثروة مساعِدة سلامة

ـ نصرالله يحدد مواصفات الرئيس: لا يخاف ولا يُشترى ولا يطعن المقاومة

ـ الحسيني: بالثلثين حضوراً يُنتخب رئيس الدولة

البناء

ـ نصرالله رداً على ليف يصف الحكومة الأميركية بالوباء الذي جلب الاحتلال والإرهاب والحصار

ـ قوتنا ضمانة ثرواتنا والحكومات الأميركية والإسرائيلية مهما تغيّرت متشابهة ولا تخيفنا

ـ لا نريد غطاء ولا حماية من رئيس بل نريده شجاعاً لا يُشترى ولا يُباع ولا يطعن المقاومة

الجمهورية

ـ تسوية سريعة.. أو خراب أسرع

ـ الهواجس الأمنية حاضرة

ـ «التشظي النيابي» ينتظر الجلسة السادسة

ـ أوكرانيا تعلن بدء دخول قواتها إلى خيرسون

اللواء

ـ تعقيدات داخلية وإقليمية تُذكِّر بسيناريو انتخاب عون!

ـ بكركي للجنة مصالحة: الأولوية للانتخاب.. وإقفال منشآت طرابلس يفاقم أزمة المحروقات

ـ قمة «المناخ 27 ».. بايدن يُحذِّر زعماء العالم: «حياة الكوكب» في خطر

ـ أوكرانيا تعلن بدء دخول قواتها إلى خيرسون بعد الانسحاب الروسي

الديار

ـ هل تاتي كلمة سر دولية عربية بين واشنطن والرياض والدوحة بانتخاب جوزيف عون رئيساً؟

ـ اوساط المقاومة: لن يحصل الاميركي على اي تنازل مهما زاد الحصار

ـ القوات اللبنانية: لا مشكلة شخصية مع فرنجية وباسيل بل مع خطهما السياسي