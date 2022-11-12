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عناوين الصحف ليوم السبت 12 تشرين الثاني 2022

12
NOVEMBER
2022
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الأخبار

ـ صنعاء - الرياض: وقائع مفاوضات مباشرة
ـ «دكانة رياض»: 14 مليون يورو ثروة مساعِدة سلامة
ـ نصرالله يحدد مواصفات الرئيس: لا يخاف ولا يُشترى ولا يطعن المقاومة
ـ الحسيني: بالثلثين حضوراً يُنتخب رئيس الدولة

البناء
ـ نصرالله رداً على ليف يصف الحكومة الأميركية بالوباء الذي جلب الاحتلال والإرهاب والحصار
ـ قوتنا ضمانة ثرواتنا والحكومات الأميركية والإسرائيلية مهما تغيّرت متشابهة ولا تخيفنا
ـ لا نريد غطاء ولا حماية من رئيس بل نريده شجاعاً لا يُشترى ولا يُباع ولا يطعن المقاومة

الجمهورية
ـ تسوية سريعة.. أو خراب أسرع
ـ الهواجس الأمنية حاضرة
ـ «التشظي النيابي» ينتظر الجلسة السادسة
ـ أوكرانيا تعلن بدء دخول قواتها إلى خيرسون

اللواء
ـ تعقيدات داخلية وإقليمية تُذكِّر بسيناريو انتخاب عون!
ـ بكركي للجنة مصالحة: الأولوية للانتخاب.. وإقفال منشآت طرابلس يفاقم أزمة المحروقات
ـ قمة «المناخ 27 ».. بايدن يُحذِّر زعماء العالم: «حياة الكوكب» في خطر
ـ أوكرانيا تعلن بدء دخول قواتها إلى خيرسون بعد الانسحاب الروسي

الديار
ـ هل تاتي كلمة سر دولية عربية بين واشنطن والرياض والدوحة بانتخاب جوزيف عون رئيساً؟
ـ اوساط المقاومة: لن يحصل الاميركي على اي تنازل مهما زاد الحصار
ـ القوات اللبنانية: لا مشكلة شخصية مع فرنجية وباسيل بل مع خطهما السياسي

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