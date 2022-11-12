أسرار الصحف ليوم السبت 12 تشرين الثاني 2022

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البناء

قال مصدر وزاري خليجي على صلة بمفاوضات الملف النووي الإيراني إن طهران قد تقدم على إعلان الانسحاب من المفاوضات اذا بقيت الأمور على حالها وتؤكد التزامها بعدم نية امتلاك سلاح نووي والتزامها بالاتفاقيات الأساسية مع وكالة الطاقة الذرية، لكن دون أيّ بند إضافي فرضه التفاهم الخاص.



قال مصدر دبلوماسي إن الرئاسة الفرنسية تدرس إمكانية توجيه رسالة لرئيسي المجلس النيابي والحكومة تعلمهما بعزم شركة توتال على بدء العمل في الحقول المتعاقد عليها وتبدي قلقها من غياب رئيس جديد وحكومة دستورية لما يفرضه العمل من استثمار كبير يحتاج إلى ضمانات بالاستقرار.

الجمهورية

ـ أكّدت حركة فلسطينية أنّ خبر نقل مقرها المركزي من عاصمة عربية إلى لبنان غير صحيح.

ـ تبيّن أنّ أسباب التفسخ في صفوف كتلة نيابية حديثة النعمة هو تأثر بعض أعضائها بآراء كتل أخرى ورغبة البعض الآخر بمصالح سياسية لا يستطيعون تأمينها بمفردهم.

اللواء



يرى دبلوماسي لبناني أن لبنان يخضع حالياً لتأثيرات التوتر الأميركي – الإيراني، بانتظار استقرار انتخابات الكونغرس.



لا تزال أطراف محلية وخارجية، تحاول استقصاء الأهداف من وراء المطالعة التي قدَّمها رئيس حزب عريق، وتتعلق بمرحلة محرجة من تاريخ لبنان.



نأت أطراف فاعلة بنفسها عن انتخابات جرت لمؤسسة اغترابية جامعة، فجاءت النتائج على ما جاءت عليه!