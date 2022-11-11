حول "ماراتون بيروت الدولي".. هذا ما أعلنته قوى الأمن

A + A -

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "إلحاقًا لبلاغنا الصادر بتاريخ 02-11-2022، والمتعلّق بتدابير السير المتخذة خلال إقامة "ماراثون بيروت الدولي" الذي تنظمه "جمعية بيروت ماراثون" يوم الأحد في 13-11-2022، للمشاركين في السباق، عن تخصيص أماكن لركن سياراتهم، وذلك في:

- المواقف المواجهة لقاعدة بيروت البحرية.

- المواقف المخصصة لأسواق بيروت.

يرجى من المشاركين الكرام أخذ العلم والتقيّد بالأماكن المسموح بها لركن السيارات، ويمكنهم الوصول إلى الأماكن المخصّصة لركن السيّارات عبر الرابط التالي: اضغط هنا