الأحزاب الأرمنية تدين إحياء ذكرى الجرائم العسكرية للجيش الآذربيجاني في لبنان

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عقدت الأحزاب الأرمنية الثلاثة الطاشناق والهنشاك والرامغافار إجتماعًا استثنائيًا يوم الجمعة الواقع في ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ في مقر حزب الهنشاك.

وفي الختام صدر البيان التالي:

إن الأحزاب الأرمنية السياسية الثلاثة تستنكر بشدّة إحياء بما يسمّى ذكرى شهداء جمهورية أذربيجان وتشييد نصب تذكاري لشهداء الجيش الأذربيجاني في بلدة الكواشرة في عكار.

أعرب المجتمعون عن سخطهم إزاء مراسم وخطوات هذا الفعل الذي يناقض الموقف الرسمي للدولة اللبنانية الذي يستنكر إقدام الجيش الأذري على اجتياز الحدود الرسمية لدولة أرمينيا وارتكاب جرائم حرب.

وقد أكّد المجتمع الدولي وقوع هذه الجرائم وطالب بانسحاب الجيش الأذربيجاني من أرمينيا.

ما جرى في بلدة الكواشرة وبوجود شخصيات لبنانية رسمية، هو احتفال بجرائم ارتكبها جيش معتدٍ يهدد سلامة جمهوريتي ارتساخ وأرمينيا. وقد أثبت هذا الجيش وحشيته في سومغايت وكيروفاباد وطاليش وبودابشت وهو مستمر في سياسة التطهير العرقي.

وأكّد المجتمعون على ضرورة ألاّ ينجر لبنان إلى الفخ الأذربيجاني في محاولة لتزوير التاريخ وعلى ضرورة احترام حقوق الشعب الأرمني وكرامة الطائفة الأرمنية في لبنان.

حزب الهنشاك

حزب الرامغفار

حزب الطاشناق