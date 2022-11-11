نقيب الافران والمخابز: للتحقيق في الحصص الموزعة

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طالب رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور، في بيان، العميد محمد الشيخ المكلف من الحكومة إدارة ملف الطحين والخبز، "التحقيق في حصص الافران الموزعة من قبل الوزارة وتخفيض حصص من لديهم زيادات واعطاء الافران التي تقفل ابوابها يوما في الاسبوع بسبب نقص الطحين لديها".

وتمنى على اللجنة الامنية "ان تصدر جدولا يضمن الا يقفل أي فرن في لبنان أبوابه ليوم واحد، لأن الخسارة يتحملها صاحب الفرن منفردا حين يقفل فرنه"، لافتا الى ان "لدى اللجنةالامنية القدرة على تحقيق الهدف بسبب وجود الاجهزة الساهرة على أمن الوطن والمال العام" .

وكرر النقيب سرور، قوله: "ياريت يروح" قرض المائة وخمسين مليون دولار لمستحقيه وليس هدرا كما حصل مع ال17 مليار دولار التي تبخرت، ولم نشهد اي تحقيق جنائي جدي يعرض من هدر المال العام للمحاسبة الفعلية".