القاضية عون ردا على يعقوبيان: "انا ما بحط بالجارور"... ورفعي السرية المصرفية عن حساباتك

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القاضية غادة عون ردت على بولا يبعقوبيان عبر حسابها على تويتر:

اذا انا طايشة يا حضرة النائبة طيب ما بدا شي تفضلي برهني عن طيشي ورفعي السرية المصرفية عن حساباتك مع احتفاظي بحق الادعاء. انا بعرف كمان ادعي بالقدح والذم.اما بالنسبة لملف الزباله تفضلي برهني انو الحق على خوري الملف اشبع تحقيق

وأضافت: قد تبين ان الدولة الزمت خوري على تفكيك جبل الزبالة بسرعة وعدم اتباع الأصول في ذلك لان الزباله كانت في الطرقات مما إدخاله تسرب قسم كبير من هذا الجبل الى البحر.انا ما بحط بالجارور لمعلوماتك. فيكي بعد تثبتي العكس شو هين كب الحرام