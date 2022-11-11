لجنة الشباب تتفقد المدينة الكشفية وملعب طرابلس وقاعة الميناء...ابي رميا: سنرفع تقريرا ضمن خطة ورؤيا لإعادة احياء المنشآت الرياضية

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في اطار جولتها على المنشآت الرياضية ضمن حطة اعادة احياء دورها، زارت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون ابي رميا المدينة الكشفية في سمار جبيل وملعب طرابلس الاولمبي وقاعة الميناء الرياضية.

شارك في الجولة النواب وضاح الصادق وبيار بو عاصي ورائد برو وكريم كبارة ومدير عام المؤسسة العامة لادارة المنشآت الرياضية والشبابية والكشفية رياض الشيخة وعضو مجلس ادارة المنشآت دنيا نصر.

ابي رميا لفت الى ان الجولة تأتي في اطار تقييم المنشأة الرياضية في سمار جبيل التي تمتد على حوالي مئة وخمسين الف متر مربعا وتتمتع بموقع مميز يمكن الاستفادة منه لاقامة المهرجانات والنشاطات على المستوى الثقافي والسياحي والرياضي بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة. واشار ابي رميا الى ان اللجنة اليوم تقوم بدورها التشريعي والرقابي على امل ان تقوم السلطة التنفيذية بدورها لإعادة إحياء هذه المنشآت الرياضية. واطلع ابي رميا على اوضاع ملعب طرابلس الاولمبي من مديرة الملعب نسرين الزين.

ومن قاعة الميناء اكد ابي رميا ان لجنة الشباب والرياضة النيابية ستضع تقريرها حول المنشآت يتضمن تقييما للوضع وخطة لضخ الحياة في هذه المنشآت ضمن رؤيا شاملة ورفعها الى السلطات المعنية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارة والمؤسسة العامة لادارة المنشآت الرياضية. ورأى ابي رميا ان وضع قاعة الميناء افضل من المنشآت الاخرى الا ان جميعها بحاجة لإعادة تشغيل وبإمكانها ان تستقطب النشاطات الرياضية الاقليمية والدولية.

النائب وضاح الصادق لفت الى اهمية هذه المنشآت وضرورة إحيائها بالتعاون مع القطاع الخاص والمعنيين فتستعيد دورها الاقليمي والدولي.

النائب بيار بو عاصي شدد على دور المنشآت في استعادة مكانة لبنان الرياضية واغلبيتها مشكلتها الصيانة التي يجب رصد الاموال لها والاسراع في اعادة تشغيلها اذ لا رياضة بلا منشآت رياضية.

النائب رائد برو اعتبر ان الهدف من الجولة هو الاطلاع على اوضاع المنشآت لتكوين فكرة حول احتياجاتها وتلبيتها لما فيها من خير للبنان ودوره الرياضي.

مدير المؤسسة العامة لادارة المنشآت الرياضية والشبابية والكشفية رياض الشيخة تحدث عن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لإعادة الدور الى هذه المنشآت.