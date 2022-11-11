في لبنان… المؤشّرات الأمنيّة إلى تحسّن

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أشارت "الدولية للمعلومات" الى ان "المؤشّرات الأمنية تحسّنت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021. تراجعت سرقة السيّارات بنسبة 20.8%، والسرقة بنسبة 15.4%، وفقاً لما هو مبيّن في الجدول أدناه. أمّا عند المقارنة بين شهري أيلول- تشرين الأول 2022، فقد سجّلت هذه المؤشّرات ارتفاعاً في جرائم السرقة بنسبة 23.8%، بينما تراجع عدد القتلى بنسبة 38%.

جدول يبيّن المؤشّرات الأمنيّة خلال الأشهر من كانون الثاني إلى تشرين الأول 2021- 2022، وخلال شهري أيلول- تشرين الأول 2022.