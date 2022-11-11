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في انطلياس: توقيف مروجَي مخدرات "بالجرم المشهود"!

11
NOVEMBER
2022
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صـدر عن المديريّـة العـامّـة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّـة، بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدرات في محلة أنطلياس والمناطق المجاورة على متن دراجة آلية من دون لوحات".

ولفت إلى أنّه، "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويتهما وهما كل من: أ. ن. (مواليد عام 2005، سوري) و أ. ح. (مواليد عام 2001، لبناني)".

وأشار إلى أنّه، "بتاریخ 29-10-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة انطلياس بالجرم المشهود اثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية من دون لوحات. بتفتيشهما والدراجة، تم ضبط /14/ غ من مادة الهيرويين مقسمة داخل /8/ مظاريف ومعدّة للترويج، مبلغ مالي وهاتفين خلويين".
وكشف، "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في أنطلياس والمناطق المجاورة".


ووفق البلاغ، "أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

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