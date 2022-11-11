بعد فوز منتخب لبنان ... السفير الياباني: الروح القتالية لهذا الفريق تعكس مستقبل لبنان

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قال السفير الياباني تاكيشي أوكوبو، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "مبروك لبنان! الحماسة في المدينة الرياضية أمس فعلا لا توصف! بدأت المباراة لصالح نيوزيلندا لكن لبنان استعاد الصدارة ورغم غياب عدة لاعبين حقق المنتخب اللبناني فوز عظيم! إن الروح القتالية لهذا الفريق الساموراي وانتصاراته على التحديات تعكس مستقبل لبنان الذي سيعود الى سابق عهده المزدهر".

ويذكر أنه نجح منتخب لبنان في تحقيق فوز ثان على نطيره النيوزيلندي، في المواجهات التي بدأت بينهما منذ بطولة العالم لكرة السلة في تركيا عام 2010، اذ فاز عليه بفارق 12 نقطة 77 - 65 في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في قاعة بيار الجميل بمدينة كميل شمعون الرياضية، (الاشواط 18 - 22، 31 - 37، 53 - 48، 77 - 65) ضمن النافذة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة العالم التي تستضيفها ثلاثة بلدان آسيوية السنة المقبلة.

وشهد الشوط الثالث عودة لبنانية اثمرت تقدما 39 - 37، بعد ثلاثية من هايك قيومجيان وثنائية من كريم زينون. ورسم الجمهور اللبناني لوحة في الدقائق الاخيرة محتفلا بالفوز في القاعة المعاد تأهيلها، واضاء المدرجات بأنوار الهواتف الخليوية.

وكان لبنان حقق فوزا اول على نيوزيلندا في بطولة آسيا الاخيرة، علما ان المنتخبين ضمنا تأهلهما لنهائيات بطولة العالم في وقت سابق من التصفيات.