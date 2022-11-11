نقولا لميقاتي: "يا عيب الشوم"... شعبك يموت من الجوع وأنت تحضر مؤتمرات لا ناقة لك فيها ولا جمل

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علّق النّائب السّابق نبيل نقولا، على مشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في اجتماع ضم وزيرة إسرائيلية في شرم الشيخ بالسؤال، لماذا ‏‎يحق للمسؤولين والمحظوظين ما لا يحق للمواطنين العاديين ولا الرياضيين ولا ملكات الجمال؟

وقال نقولا في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "‏‎دولة الرئيس الغير معروفة وظيفته اليوم. شعبك يموت من الجوع، و"إلك كم يوم عم تشم الهوا" وتحضر مؤتمرات وخاصة مؤتمرات لا ناقة لك فيها ولا جمل".

وأضاف: "بلدك يعاني من التلوث ومدينتك تموت تحت وطأة الفقر والكوليرا في القرن الـ 21، وكأن لبنان هو سويسرا أو السويد أو حتى جارتك إسرائيل في الحفاظ على البيئة؟ يا عيب الشوم".