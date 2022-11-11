الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعمان الجيش على الحدود الشمالية الشرقية بالطاقة المستدامة

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يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان، منذ عام 2019 على «تعزيز عمليات الجيش في منطقة الحدود الشمالية الشرقية للبنان، فضلاً عن تلبية حاجات رفاهه عبر توفير حلول الطاقة المستدامة التي تزيد من إستقلال الجيش في مجال الطاقة في المنطقة وتحوّله إلى مؤسسة صديقة للمناخ وأكثر استدامة».

ولفت البيان الى ان «لبنان أزمة متعدّدة المستويات تتسبّب في معاناة هائلة لغالبية السكان بمن فيهم موظّفو الدولة وعناصر القوات المسلّحة. وقد أدّت أزمة الطاقة في البلاد خصوصا إلى تعريض العمليات اليومية لغالبية المؤسسات والوظائف العامة للخطر، ومن بينها أمن الحدود للجيش»، مشيرا الى «إنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبر تطبيقات الطاقة المتجددّة لـ 24 نظاما يستخدم الطاقة الكهروضوئية والرياح الدقيقة، و38 نظاما لتسخين المياه بالطاقة الشمسية، و35 نظاما للتدفئة بواسطة الكتلة الحيوية، و200 عمود إنارة للشوارع بالطاقة الشمسية، و220 إضاءة للسياج، و254 حلاً للإنارة، وثكنتَيْن معدّلتين، تمكّن من الحدّ من إستهلاك الكهرباء والوقود ومن تشويشات الضجيج أيضاً في مراكز الخدمة، وتوفير مصدر نظيف لإمدادات الطاقة للمساعدة في تلبية حاجات المركز وعناصر الجيش والمجتمعات المحلية المحيطة، وقد وفّرت حزمة حلول الطاقة المتجدّدة هذه أكثر من 270 ألف دولار أميركي من تكلفة الطاقة و630 طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، مما يجعل منها تدخّلاً اقتصادياً وصديقاً للمناخ. أيضاً وإلى جانب الـتحهيزات في 31 موقعا مختلفا، تمّ نقل المعرفة حول تطبيقات الطاقة المتجدّدة وكفاية إستخدام الطاقة عبر برامج بناء القدرات والتدريب لعناصر الجيش».

وذكر البيان بأن «التزام الجيش العمل المناخي تمّ التعبير عنه من خلال إستراتيجيته للطاقة المستدامة التي صدرت في عام 2017 كجزء من التزامات لبنان الوطنية في شأن تغيّر المناخ. وهذا دليل على تفاني الجيش في المساهمة في مكافحة تغير المناخ عبر التحوّل من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة. وقد حدّدت الاستراتيجية خطّ الأساس للجيش وعكست الهدف الذي حدّدته الحكومة لعام 2030 والذي يشير إلى أنّ 20٪ من الطلب على الطاقة الكهربائية والحرارية يجب أن يأتي من مصادر الطاقة المتجددة، وأنّه يجب تحقيق انخفاض في الطلب على الطاقة بنسبة 10٪».