سليم عون: نحن في نقاش داخل التكتّل ولا نوافق على فرنجية

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قال عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون: "نتعاطى بجدية مع الاستحقاق الرئاسي ولاحظنا كيف كان ردّ فعل الوزير السابق زياد بارود على وضع اسمه فوضع أسماء بهذه الطريقة هو "حرق" للاسم".



وفي حديثٍ لـ"صوت كل لبنان"، أضاف "نحن في نقاش داخل تكتّل "لبنان القوي" مع النائب بوصعب وحتى لو اتفقنا مع حلفائنا على اسم لا يمكننا إيصاله فالفريق الآخر قال إنّه في حال كان هناك إمكانية لوصول رئيس غير موافقين عليه سيقومون بتعطيل النصاب".



وتابع، "حزب الله قال إنّ لديه شخصين لا يطعنان بالظهر وهما باسيل وفرنجية وباسيل لم يطرح نفسه حتى الآن ونحن لا نوافق على فرنجية ولكن نترك الباب للتواصل والتفاهم".