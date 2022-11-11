الجمهورية: اعتماد نصاب النصف زائدا واحدا ينطوي على خفة... إنتخاب رئيس على حساب المسيحيين؟

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أكدت مصادر نيابية لـ"الجمهورية" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري مُحق في اشتراط توافر نصاب الثلثين في أي جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية، معتبرة انّ طرح البعض اعتماد نصاب النصف زائدا واحدا ينطوي على خفة.

وتساءلت المصادر: "اذا جرى اعتماد هذا الطرح، ما الذي يضمن مستقبلاً ان لا يجتمع 64 نائبا مسلماً مضافاً إليهم نائب مسيحي واحد، نتيجة ظرف سياسي معيّن، لانتخاب رئيس يتناسب مع ارادة هؤلاء النواب على حساب المسيحيين؟ واضافت: "مُؤدّى ذلك اذا حصل انّ البلد "سيطق"، فمن يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية؟".