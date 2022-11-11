عناوين الصحف ليوم الجمعة 11 تشرين الثاني 2022

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الأخبار: اغتيال عرفات: الحقيقة المُغيَّبة

عقبات دستورية تعرقل «حلم» الكهرباء

الديار: نقاشات «عقيمة» حول النصاب القانوني في الجزء الخامس من «المسرحية» الرئاسية

حزب الله يتقدم «خطوة» باتجاه رفع منسوب حرارة الاستحقاق: لا تراهنوا على اميركا

واشنطن تعرقل رسميا الهبة الايرانية و«العين» على التزام باريس بالتنقيب في الربيع؟



البناء: انسحاب روسي إلى ضفة نهر خيرسون… ومساعد رئيسي: سنرد على غارات «القائم» لبيد : الخطر في صواريخ حزب الله الدقيقة …وهوكشتاين : الإتفاق لا يزيل التوتر «الكتائب» و«التغيير» لنصاب الـ65 …وبري يتمسك بالثلثين …ونصرالله اليوم



اللواء: الجلسات الفارغة: بدايات احتكاك بين برّي ونواب المعارضة!

«رصاصة طائشة» تضرب طائرة على أرض المطار.. و50 مليون دولار مساعدة أميركية للجامعات



النهار: كسر الجلسات "الفولكلورية" باستهداف النصاب القسريّ



الجمهورية: توقعات بإحتراق رئاسي خلال شهرين

نداء الوطن: السلاح الميليشيوي يهدّد حركة الملاحة الجوية إلى بيروت

"الضغط" يزداد على 8 آذار... و"حزب الله" يريد رئيساً "يعترف بالمقاومة"!

l'orient le jour: Beyrouth, 2050 : l’enfer ou presque