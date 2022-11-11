أسرار الصحف ليوم الجمعة 11 تشرين الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر وزاري خليجي على صلة بمفاوضات الملف النووي الإيراني إن طهران قد تقدم على إعلان الانسحاب من المفاوضات اذا بقيت الأمور على حالها وتؤكد التزامها بعدم نية امتلاك سلاح نووي والتزامها بالاتفاقيات الأساسية مع وكالة الطاقة الذرية، لكن دون أيّ بند إضافي فرضه التفاهم الخاص.

خفايا

قال مصدر دبلوماسي إن الرئاسة الفرنسية تدرس إمكانية توجيه رسالة لرئيسي المجلس النيابي والحكومة تعلمهما بعزم شركة توتال على بدء العمل في الحقول المتعاقد عليها وتبدي قلقها من غياب رئيس جديد وحكومة دستورية لما يفرضه العمل من استثمار كبير يحتاج إلى ضمانات بالاستقرار.



نداء الوطن: خفايا

تبيّن أنّ المدير العام لإحدى شركات الخلوي قد أصر على وزير الاتصالات جوني القرم للقيام بجولة في الشركة بهدف رفع معنوياتها أمام الرأي العام اللبناني وردّ الاعتبار لها.