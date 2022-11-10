مروجو مخدّرات في طرابلس بقبضة "الأمن"!

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صدر عن المديرية العامـة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة, بلاغٌ جاء فيه: "بتاريخ 7-11-2022، ونتيجة المتابعة والرّصد، أوقفت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، في محلّة القبّة - طرابلس، ثلاثة مشتبه فيهم بترويج المخدّرات، وهم كلٌّ من: ع. ح. (من مواليد عام 1971، لبناني), ح. س. (من مواليد عام 1998، لبناني), س. س. (من مواليد عام 1995، لبناني)".



وأضاف, "ضَبَطَت بحوزتهم /109/ غ. من حشيشة الكيف و /21/ غ. من مادّة الهيرويين وغراماً من مادّة باز الكوكايين وكميّة من الحبوب المخدّرة ودفاتر ورق لف سجائر".



وتابع, "بالتاريخ ذاته، أوقف المكتب المذكور أحد الأشخاص في محلّة أبي سمراء – طرابلس، للاشتباه فيه بترويج المخدّرات، ويُدعى: ب. خ. (من مواليد عام 1992، لبناني) وضبطت بحوزته كميّة من حشيشة الكيف ودفاتر ورق لف سجائر".

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.