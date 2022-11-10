المرتضى استقبل الاب بو عبود طالبا رعايته فعالية في عيد الاستقلال تنظمها نقابة الايقونوغرافيين

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التقى وزير الثقافة في حكومة تصري الاعماف القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم نقيب الايقونوغرافيين في لبنان الاب شربل بو عبود، مع وفد من مجلس النقابة لشكر الوزير المرتضى على الجهود التي بذلها من اجل انشاء النقابة التي تهتم بكتابة الأيقونات المقدسة على مر العصور.



‎وكانت مناسبة سلم خلالها الأب بوعبود الوزير طلبا لرعاية فعالية في عيد الاستقلال تنظمها النقابة بالتعاون مع الجيش في يوم السبت الواقع فيه 19 من الشهرالحالي في جبل المكمل في الارز، حيث وافق الوزير على الطلب ووعد بالحضور شخصيا.