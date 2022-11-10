محافظ جبل لبنان اطلق حملة أخذ عينات مياه في جميع أقضية جبل لبنان لإجراء فحوص مخبرية للتثبت من صلاحيتها للشرب

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أطلق محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قبل ظهر اليوم ،حملة أخذ عينات مياه في جميع أقضية جبل لبنان لإجراء فحوص مخبرية للتثبت من صلاحيتها للشرب، وذلك في إطار التدابير والإجراءات المتخذة لتأمين سلامة مياه الشرب والوقاية من مخاطر الكوليرا والجراثيم.

وقبيل إنطلاق الفرق التابعة لمصلحة الصحة في جبل لبنان، أعطى المحافظ المكاوي تعليماته للمراقبين الصحيين ب"ضرورة توخي الدقة في التنفيذ ومراجعته فور ظهور أي عقبات تعترض مهامهم لاتخاذ التدابير الملائمة لأن سلامة المواطن تبقى فوق كل إعتبار".

وكان المحافظ المكاوي قد اجرى الاتصالات التنسيقية اللازمة مع القائمقامين ورؤساء البلديات واتحاداتها في نطاق جبل لبنان لتوفير مقومات نجاح الحملة الهادفة الى ضمان السلامة العامة، وابلغهم انه "لن يتهاون مع أي وضع لا يستوفي الشروط الصحية في ضوء نتائج الفحوص المخبرية".