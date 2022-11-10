بالصور- سوريّة تدير خيمة للإجهاض والتوليد بأسعار مخفّضة...!

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آخر إبتكارات النازحين السوريّين، خيمة تديرها امرأة سوريّة، تقوم بتوليد النّساء اللبنانيّات والسوريّات على السّواء، وتقوم بعمليّات إجهاض لهنّ، بأدوات بدائيّة ولقاء مبالغ ماليّة ضئيلة.

بعد ورود معلومة بالأمر، وبعد رصد ومتابعة، تحرّكت دوريّة من أمن الدّولة في زحلة، ودهمت الخيمة المذكورة ، وأوقفت السوريّة (م. ع.)، التي كانت تقوم بكلّ تلك العلاجات والعمليّات من دون حيازتها على الشهادات الجامعيّة، ولا على إذنٍ ولا ترخيص لمزاولة المهنة.

ولا يزال التحقيق معها جارياً حتى السّاعة بإشراف القضاء المختصّ، الذي كان قد أمر بتوقيفها.