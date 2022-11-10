ضبط سيارة مسروقة في ضهر البيدر

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة, بلاغٌ جاء فيه: "حوالى الساعة 21،30 من تاريخ 06-11-2022، حاولت سيّارة نوع "هوندا سيفيك" تخطّي حاجز ضهر البيدر التابع لفصيلة شتورا في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقّف عند عنصر التوجيه".



وأضاف, "فعمل العناصر على وضع العوائق الحديديّة أمامها بغية إيقافها، وتمكنوا من ضبط المركبة الآلية وتوقيف السائق، ويدعى: ح. س. (مواليد عام 1994، لبناني) من خلال المتابعة، تبيّن أنّها قد سُرِقَت حديثًا من محلة حي السّلّم".



ووفق البلاغ, "أعيدت السيارة إلى مالكها، وسلم الموقوف الى مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".