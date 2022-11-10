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في هذه "الظروف الإقتصادية العصيبة"... تمنٍّ لميقاتي

10
NOVEMBER
2022
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية سامنثا باور بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، في حضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصحة فراس ابيض، وزير العدل هنري خوري ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي.

كما حضرت السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا والوفد المرافق للسيدة باور.

في خلال اللقاء نوّه الرئيس ميقاتي بعمل وتقديمات الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في كل القطاعات في لبنان، لا سيما في هذه الظروف الإقتصادية العصيبة التي يمر بها".

وقال: "نتمنى دعم الوكالة الأميركية الإدارات اللبنانية تقنياً لتمكينها من تفعيل عملها، إضافة إلى دعم البلديات اللبنانية في مواجهة الأزمات التي تعاني منها".

وشدّد على أن "اهتمام الحكومة الراهن يتركز على حل معضلة انقطاع الكهرباء وتأمين الطاقة"، مشيراً إلى "العمل أيضاً على موضوع الطاقة البديلة رغم وجود عراقيل تقنية وقانونية يجري العمل على حلها".

بدورها شددت المسؤولة الأميركية، على أن "لبنان في طليعة الدول التي تعمل فيها الوكالة في كل القطاعات"، منوّهة باستقرار الوضع الامني رغم الازمات التي يمر بها البلد".

وقالت: "إننا نقدّر جهود الحكومة في انجاز الخطوات الاصلاحية التي تشكل جزءا من بنود التفاهم بين لبنان وصندوق النقد الدولي. ونتمنى ان يستكمل البرلمان الخطوات لاقرار قانون" الكابيتال كونترول" وقانون" هيكلة قطاع المصارف".

وشددت على أن "اولويات الرئيس الاميركي في ما يخص الوكالة هو مكافحة الفساد"، مشيرة" الى العمل لمتابعة البحث في هذا الموضوع مع الوزارات اللبنانية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن واطلع منه على عمل وزارته والخطوات الجديدة التي يجري العمل على تنفيذها.

وإستقبل رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون الذي صرّح بعد اللقاء: "اجتمعنا بدولة الرئيس ووضعناه في أجواء المشاكل التي نعانيها بالنسبة إلى سعر الجدول الذي يصدر متأخرا كل يوم من قبل وزارة الطاقة، مما سيؤثر على عملنا في فصل الشتاء المقبل، حيث لن نتمكن من تأمين احتياجات الناس كما يلزم".

وأضاف، "وكان الرئيس ميقاتي متجاوبا وأجرى اتصالات من أجل حل هذا الأمر، ولقد طلبنا منه وبما انه لا استقرار في سعر صرف الدولار، أن يكون السعر، أما بالدولار، أو بحسب سعر صرف الدولار، لنا ولمحطات البنزين، لأننا نعاني جميعا في هذه المشكلة اليومية، وبذلك تختفي الطوابير ولا يعود هناك انقطاع في هذه المادة. ولقد اشار دولته الى العمل لحل هذه المشكلة في أسرع وقت".

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